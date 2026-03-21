◇オープン戦ドジャース ― パドレス（2026年3月20日アリゾナ州グレンデール）ドジャースの山本由伸投手（27）が20日（日本時間21日）、パドレスとのオープン戦に先発登板。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）からチーム再合流後初実戦、2年連続開幕投手を務める26日（同27日）のダイヤモンドバックス戦へ向けた最終調整でマウンドへ上がった。1回は3者連続三振と上々のスタート。先頭打者を外角低めへの97.4マ