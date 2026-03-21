報道番組「ニュースＪＡＰＡＮ」のキャスターを務めたフジテレビの元エースアナウンサー、秋元優里さん（４２）のプライベートが注目を集めている。１８年に離婚し、１９年７月に局内の別部署に異動。その後再婚しており、現在、長女は１２歳に。２４年にはフジテレビとポーラが共同で開発する冷凍食品の会見に出席し、驚かせた。テレビから消えて８年。秋元さん（※２５年５月開設）のインスタグラムには、バッグや靴などさ