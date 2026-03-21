アメリカのトランプ政権はイランへの制裁を緩和し、イラン産原油の購入を一時的に認めると発表しました。高騰する原油価格を抑えるための対策です。アメリカの財務省は20日、イランへの制裁を緩和し、海上で輸送中のイラン産原油や石油製品について、各国による購入を一時的に認めると発表しました。高騰する原油価格を抑えるため、流通量を増やすのが狙いで、4月19日未明まで、30日間の一時的な措置だとしています。ベッセント財
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