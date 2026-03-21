ブルース・リーさん主演のカンフー映画「ドラゴンへの道」（1972年）の敵役などで知られる米武道家兼俳優のチャック・ノリスさんが現地時間19日、ハワイのカウアイ島で亡くなった。86歳だった。家族はSNSで20日、「愛するチャック・ノリスが昨日（19日）の朝、突然亡くなったことを深い悲しみとともにご報告します」と声明を発表。家族に囲まれ、安らかに息を引き取ったと明かした。一方、状況については公表を差し控えたいとして