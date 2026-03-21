この春、都内の私立大学に進学する息子。しかし、父の胸は晴れません。「あのとき浪人を許すべきだったのか…」。子どもの夢を尊重した代償として、家計と老後計画に重くのしかかる現実とは？「どうしても行きたい大学がある」…息子の懇願に浪人を許可「おめでとう、なんですかね……」この春、都内の私立大学へ入学する息子に複雑な気持ちを抱えているのは、会社員の佐藤健一さん（仮名・53歳）。理由は、この1年間の出来事にあ