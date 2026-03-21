日常生活のなかで、ちょっと気になるよそさまのこと。いろいろありますよね。今回のテーマは毎日使う“箸”。さてどのような気になる話でしょう。『皆さんのご家庭では、家族それぞれのお箸は決まっていますか？それとも好きなお箸を使うスタイルですか？』聞いてどうなるわけではないけれど、話のネタとして聞いてみたい。よそのご家庭ではマイ箸があるのかないのか。ある場合・ない場合、どのようなルールがあるのか……ちょっ