＜フォーティネット・ファウンダーズカップ2日目◇20日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞15人の日本勢が出場している米国女子ツアーは第2ラウンドが進行している。出だしの10番パー5でティショットのトラブルからトリプルボギーを喫した原英莉花は、その後4つの2バーディを奪い、トータル4アンダー・暫定18位タイでホールアウトした。〈連続写真〉原英莉花が“浅い沈み込み”のスイングに進化