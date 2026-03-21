＜Vポイント×SMBCレディス初日◇20日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞10人のルーキーが出場する大会では、うち4人がプロデビュー戦を戦っている。そのひとり、22歳の横山翔亜（とあ）は「前半はハラハラなゴルフだったけど、楽しかったです」と、3オーバーという結果にも笑顔を浮かべる。【写真】横山翔亜がキャップを外したら…その言葉通り、10番からスタートした前半は、おはようバーディ