１０年前は「１００ｇ６００円」だったイカナゴが…今年は「１００ｇ２０００円」？？ 甘辛く炊いた「くぎ煮」で親しまれる、関西の春の味覚「イカナゴ」。イカナゴの漁獲量は年々減少していて、３月１７日、播磨灘での漁が解禁されましたが、わずか２日で漁を終えました。 【画像で見る】１年で漁獲量１万ｔ→１０００ｔに…何があった？ 獲れた量が少なければ、当然値段も上がります。明石市の商店街にある店では、今年は