お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が20日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ちくわがここまで化けるとは…【材料費152円！ちくわ麻婆】100万再生の人気シリーズ第3弾♪正直、豆腐より旨いかも」と題した動画をアップした。【動画】材料費152円！“激ウマ”ちくわ麻婆レシピ概要欄では「今回は大人気の「ねじりちくわ」シリーズの第3弾です。ねじったちくわの隙間に濃厚な麻婆タレが入り込んで激ウマでで、1人前約152円とお財