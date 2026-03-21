◇NBA・Gリーグブルズ143ー154ゴーゴー（2026年3月20日）NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が20日（日本時間21日）にキャピタルシティ・ゴーゴー戦で先発出場。4本の3Pシュートを含む22得点7リバウンド6アシストの躍動。しかしチームは2連敗を喫した。3月に入ってからNBAブルズに帯同していた河村。この日は2月27日（同28日）以来、約3週間ぶりにGリーグブルズで先発出場した。第1Q残り8分43