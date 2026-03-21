Ｆ１アウディがジョナサン・ウィートリー代表の退任を発表したことを受けて、アストンマーティンのオーナー、ローレンス・ストロール氏が声明を発表した。不振が続いているアストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイ代表が退任し、アウディのウィートリー氏が新代表に就任すると各メディアで報じられる中、チームは１９日に報道を否定し「ニューウェイ氏は引き続きチームを率いていく」との声明を出していた。ただ２０日