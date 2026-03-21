最強の食事は 「まごわやさしい」 毎日の食卓に取り入れたい食材 今、世の中には「健康にいい食事」の情報があふれています。そのため、毎日の食事の中で、どのようなものを食べたらよいのか、情報が多すぎてわからなくなってしまうこともあるでしょう。 そんなときに思い出してほしいのが「まごわやさしい」という言葉です。これは、健康的な食生活に役立ち、免疫力を上げる食材の頭文字をつなげたものです。 「ま」は、納