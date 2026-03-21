家庭でモンテッソーリ教育を実践！上手に進めるポイント おうちでモンテッソーリ教育を実践するときのポイント POINT 1. 「自分でやる」気持ちを尊重する 忙しいから、時間がもったいないから……と理由をつけて、着替えや靴の脱ぎ履きといった身の回りのことを全部やってあげていませんか？これでは、子どもが自分でできるようになりません。子どもができることは任せ、難しいことは大人が手伝いましょう。成長