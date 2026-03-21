阪神大賞典の攻略POINT 【年齢】若い方ほど好走確率は高い 年齢別成績を見ると、４歳馬［5・4・2・13］、５歳馬［3・4・4・19］、６歳馬［2・2・4・20］、７歳以上［0・0・0・37］。 若い世代ほど勝率、連対率が共に高くなっており、６歳馬が複数馬券に絡んだのは19、21年の２回だけ。 ７歳以上の高齢馬に関しては迷わず消して問題ない。 阪神大賞典過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走