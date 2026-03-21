壬申の乱に勝利した大海人皇子が天武天皇となり始めた天皇親政時代とは 大化改新以来、三十年近く帝位に在った天智天皇（中大兄皇子）が病に倒れた時、大海人皇子（おおあまのおうじ）は「皇位は倭姫（やまとひめ）皇后に譲り、政治は大友皇子に任せればよい。私は出家する」と言い、吉野の山に向かいました。 だが、天皇の死に接するや、直ちに吉野を出て伊勢、美濃で兵を集めると東海、東山両道も配下に加えて軍備を整えますが