筋肉が1kg増えるとかなりやせて見える！ むくみも軽減されてすっきり！ 筋肉を増やすと聞くだけで「ムキムキになりたくない」「太りたくない」と拒否反応を示す人がいますが、きれいなボディラインをつくるためには、筋肉の多い・少ないが深く関係してきます。なぜなら、筋肉１kgの基礎代謝量は１３キロカロリーといわれているからです。 どういうことかというと、つまり筋肉が１kg増えると、自然と代謝が１３キロカロリ&