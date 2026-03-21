◆センバツ第３日▽１回戦東洋大姫路―花咲徳栄（２１日・甲子園）昨秋近畿８強の東洋大姫路（兵庫）と、関東準Ｖの花咲徳栄（埼玉）の１回戦は５回を終え、２３年前の死闘をほうふつとさせる投手戦となった。この２校の対戦といえば、２００３年センバツ準々決勝で行われた福本真史とグエン・トラン・フォク・アン（ともに３年）による延長１５回引き分け再試合の熱戦が有名。同戦は９回まで両チーム無得点で進行し、最終