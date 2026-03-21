◆米大リーグオープン戦ドジャース―パドレス（２０日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２０日（日本時間２１日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン出場したオープン戦の本拠地・パドレス戦に先発した。初回先頭のボーウェンは、９７マイル（１５６・１キロ）の直球で見逃し三振に仕留めると、続くジョンソン、ロレアノからは空振り三振を奪い、圧巻