三重県亀山市の新名神高速道路で６人が死亡した多重事故で、県警は２１日午前、追突した大型トラックを運転していた会社員（５４）の勤務する広島市内の運送会社の関係先を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）の疑いで捜索を始めた。事故では、大型トラックが渋滞中の乗用車に追突し、子ども３人を含む６人が死亡した。県警は、運転記録簿などを押収し、運転手の勤務状況、健康状況などを調べる方針。