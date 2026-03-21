ホルムズ海峡が事実上封鎖される中、オマーン・マスカットの港に停泊するタンカー＝12日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米財務省は20日、対イラン制裁を緩和し、各国がイラン産原油を購入することを一時的に認めると発表した。エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡の事実上の封鎖に伴って高騰する原油価格の抑制を狙う。ロシア産原油に続く措置。既に海上にある輸送中の原油のみを対象とし、米東部時間の4月19日まで