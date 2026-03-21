歌手の浜崎あゆみ（47）が21日までに自身のインスタグラムを更新。ツアー準備の様子を公開した。「脳内の妄想を言葉にして喋るの超ド下手なわたしのつたない説明を真剣に聞いてめちゃくちゃ理解してくれて、ボロボロの身体とパツパツの頭で何度も何度も色んなバリエーションを体現して挑戦して魅せてくれる一座の皆と、そこに寸分の狂いも無くびったりと同じ速度で歩みを進め続けてくれるツアークルーの皆様に泣きそうになった