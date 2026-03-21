第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１７日（日本時間１８日）にベネズエラの初優勝で幕を閉じた。日本代表「侍ジャパン」はベスト８で敗退。チームが帰国後も決勝までの全試合を見届けたが、野球の面白さを改めて感じることができた。マイアミで見た現地の雰囲気や野球熱を伝え、日本野球の未来に提言する。野球とベースボールは違う。そんな格言じみたことを耳にしたことがあった。正直、すかしやがってと