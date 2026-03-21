防衛省は21日、イランをめぐる中東情勢の緊迫を受けモルディブに待機していた自衛隊の輸送機が日本に帰国したことで、現地邦人の輸送に向けた準備態勢が終結したことを公表した。中東からの邦人の輸送をめぐっては、アメリカによるイランへの攻撃とイランによる中東の米軍基地等への反撃を受け、3月6日に茂木外相から小泉防衛相に対し、民間機での邦人輸送が困難な場合に備え、自衛隊による輸送実施に向けた準備行為の依頼が行われ