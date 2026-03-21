子供服・乳幼児用品を販売する「西松屋」は、2026年3月24日まで「春の大感謝祭」を開催しています。入園・入学・新学期に向けた準備をするチャンスですよ。お食事エプロンは3枚で944円春に活躍する「長袖Tシャツ」は438円。80〜160cmまで、幅広いサイズ展開です。また、年中素材の「長袖パジャマ」は上下セット988円（80〜130cmサイズ）とお手頃。140cm・150cmサイズは1428円です。「くり返し使える袖なしお食事エプロン」は、3枚