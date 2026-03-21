新宿の片隅にある、看板猫のいるシェア型書店を舞台にしたエンターテインメント小説『書棚の本と猫日和雨上がりの空と明日への栞』（著：佐鳥理・イラスト：わみず／ことのは文庫）が、2026年3月21日に発売された。 【画像】カバーに猫は何匹いる？『書棚の本と猫日和雨上がりの空と明日への栞』 本作の発売を記念して、作品PVと佐鳥理書き下ろしのショートストーリー「あこがれのカニ