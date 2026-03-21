漫画作品『夜叉王の白菊姫』（原作：小達出みかん／線画：茄子田／構成：梅咲しゃきこ）がマンガアプリ「comico」にて2026年3月21日（土）より連載開始された。本作は同日以降、毎週土曜0:00に更新される。 【写真】和風ロマンスファンタジー『夜叉王の白菊姫』 「菊花、呪いが解けても俺はお前とずっと一緒にいたい」 癒やしの異能を受け継ぐ名家に生まれながら、虐げられてきた娘・榊菊花（さかき きっか）。 山