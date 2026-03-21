頻度は低いものの、心機能障害や神経障害など重篤な副作用が現れることもあります。特に末梢神経障害は日常生活に支障をきたす場合があり、早期発見と適切な対処が大切です。アレルギー反応についても、軽度のものから重症化するケースまで、その兆候と対応を理解しておきましょう。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内