ハラスメントによる健康被害を最小限に抑えるためには、早期の対処が重要です。具体的な記録の作成や証拠の保全、社内外の相談窓口の活用といった初期対応が、その後の解決プロセスに大きく影響します。このセクションでは、個人が取り組める具体的な対処法と、利用可能な相談窓口について紹介します。一人で抱え込まず、適切な支援を受けることが回復への近道となります。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）専門領