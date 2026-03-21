韓国で夜間に車を運転中、路上に横たわっていた泥酔者を轢いて死亡させたとして起訴された30代の男性に無罪判決が言い渡された。【画像】韓国のマラソン大会で選手が乗用車に追突され重傷…決定的瞬間3月19日、法曹界によると、釜山（プサン）地裁・刑事17単独（モク・ミョンギュン判事）は、交通事故処理特例法違反（致死）の容疑で起訴された30代の男性A氏の判決公判で無罪を言い渡した。A氏は昨年6月18日午後8時52分頃、車を運