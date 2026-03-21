ザルツブルクに所属するDFチェイス・アンリが、加入後初先発出場を果たした試合で思わぬ形で退場となってしまった。現在21歳のチェイス・アンリは昨夏にシュトゥットガルトからザルツブルクに加入したが、昨年3月2日に行われたブンデスリーガ第26節のビーレフェルト戦に出場したのを最後に長期離脱を余儀なくされ、今季も出遅れていたなか、今月1日に行われたオーストリア・ブンデスリーガ（オーストリア1部）第21節のハルトベ