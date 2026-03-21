中国・浙江省で入社わずか半年の従業員が会社が所有する宝飾品500点余りを盗む事件があった。中国メディアの都市快報が18日付で伝えた。記事によると、事件があったのは同省諸曁市。今年初め、警察はある宝飾品企業の責任者・周（ジョウ）さんから通報を受けた。周さんは「この半年ほど、うちの会社の真珠のアクセサリーが継続的になくなっており、被害額が大きい。おそらく内部の関係者による長期的な犯行だと思う」と相談したと