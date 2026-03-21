ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）は21日までに、公式Xを更新。木曜コメンテーターのお笑いコンビ・カベポスター（浜田順平、永見大吾）の卒業と新しいコメンテーターを発表した。【写真】『おは朝』岩本計介アナらと集合ショット！番組を卒業したカベポスター19日の放送後に更新された投稿で「きょうの放送をもちまして、木曜コメンテーター#カベポスターの#浜田順平さんと#永見大吾さんが番