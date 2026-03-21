グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、4月3日、10日、17日の3週にわたって、テレビ朝日系音楽バラエティー『M:ZINE（エンジン）』（毎週金曜深1：30〜深1：50）に出演する。【写真】ショーケースを満喫するALD1番組では、ALPHA DRIVE ONEが誕生したオーディションの裏側や個性あふれる特技に迫る企画などを送る。日本のバラエティ