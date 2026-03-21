（CNN）トランプ米政権は20日夜、タンカーに積載されたまま海上に放置されていた原油の販売をイランに一時的に許可した。当該の原油の量は膨大で、米エネルギー情報局（EIA）によると1億4000万バレル相当。世界の石油需要を約1日半満たせる量とされる。米国は数十年にわたり、イラン産原油に対する制裁を断続的に実施。トランプ政権は2018年にイラン核合意から離脱して以来、イラン産原油の販売を阻止してきた。世論はこの1カ月間