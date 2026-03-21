俳優宍戸開（59）が21日までに、X（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相の訪米、トランプ大統領との日米首脳会談をめぐる、高市首相のトランプ氏への抱きつきや「平和もたらすのはドナルドだけ」発言などに対する報道や識者の見解を、20本以上リポストした。宍戸自身のコメントは発信していないが、イラン攻撃を進めるトランプ氏を称賛する高市氏の言動への疑問符とみられる。宍戸は、朝日新聞の「台湾有事めぐる高市首相答弁は『