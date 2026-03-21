TBS山内あゆアナウンサー（49）が、20日放送の同局系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に出演。日米首脳会談で「違和感」を持った場面について語った。番組冒頭で、19日（日本時間20日未明）に米ワシントンのホワイトハウスで開かれたトランプ大統領と高市早苗首相の首脳会談について取り上げた。山内アナは「いろんなことに戦略があるから、言えることできないことあると思うんですけど」と前置きした上で、「その中でハグってい