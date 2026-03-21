16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏と佐伯貴弘氏が、ソフトバンク・笹川吉康について言及した。野村氏は「笹川のフルイング魅力的ですよね」と話した上で、「振りまけませんよね。思い切りの良さ。初球から行ける度胸も含めて、期待され今年、その期待に応えることができるかというシーズンになりそうですよね」と期待を込めた。佐伯氏は「昨年はすごく期待されていた選手、ファ