せっかく服を買ったのに数回しか着ていない……。いつもそうなりがちな人は、着まわし力が高いアイテムに絞るのが正解かも。今回は、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から登場している、シャツとジャンパースカートにフォーカスしました。コーデの主役として着たり、インナーを変えてロングシーズン着回せたりと、合わせるアイテム次第で幅広いスタイリングが楽しめます。まさに着回し