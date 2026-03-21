日本選手権水泳ニッポン復活へ、村佐達也（18＝イトマン東京）がリレーでメダル獲得を目指す。村佐は20日、東京アクアティクスセンターで行われた日本選手権男子200メートル自由形で優勝。元日本記録保持者の松元克央（29＝ミツウロコ）に先着したレース後には「リレーでメダルを狙いたい」と話した。前日の400メートルに続く優勝で目標の自由形4冠獲得に一歩前進した村佐は、この日も強さをみせた。150メートルまでは自己の日