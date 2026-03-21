今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃん。前の飼い主に捨てられ、彷徨っていたところを縁あって現在の飼い主さんにお迎えされたそうです。投稿はThreadsにて、4000回以上表示され、多くのThreadsユーザーたちの目に留まりました。 【写真：置き去りにされて『ガリガリに痩せていた猫』を保護したら…現在の『幸せいっぱいな表情』】 ステキな表情のポンズちゃん 今回、Threadsに投稿したのは「naotom