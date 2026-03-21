記者が通っていた三十数年前は、公立２番手校のすべり止めというポジションだった。世間の印象はラグビーやサッカーの強豪校だ。東京大学の合格者はほぼ０で、早稲田や慶応に受かるのが浪人合わせ毎年それぞれ10人前後。そんな中堅校が、20人以上の東大合格者を出すまで躍進するとは――。今年も東大合格者の高校別ランキングが発表された（大学通信や『サンデー毎日』『AERA』が合同調査、３月13日現在）。合格者197人と45年連続