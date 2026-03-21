男子3兄弟を育てた私の初孫は、待望の女の子。張り切って手伝いに行ったところ、長男から衝撃の一言が！？ 筆者の知り合いのマダムR子さんの孫エピソードをご紹介します。 初孫は女の子！ 男子3兄弟を育てた私。子育てはそれは大変で、誰も言うことを聞かない、いつも喧嘩で大騒ぎ、洗濯も多い時は1日3回と、毎日が修羅場でした。 やがて子どもたちが大人になり、結婚した長男一家に、待望の女の子が誕生。 私は長男の