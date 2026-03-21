人間でも猫さんでも「おやつ」は嬉しいもの。YouTubeに投稿された動画は、猫さんも人間と変わらず「おやつ」が大好きなんだと再認識させられ話題となっています。投稿は記事執筆時点で2.7万回以上再生され、コメントには「ちゃんとおてて揃えて待ってるのたまらん」「喜びが隠せなくてお目々キラキラのミケ」「食べるの下手っぴでかわいい」などといった声が寄せられました。 【動画：おやつが欲しくて『無言の圧』をかける三毛猫