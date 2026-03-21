インスタグラムを更新バレーボール女子日本代表の野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）が20日、自身のインスタグラムを更新し、スポーツウェアブランド「GIRAUDM」の2026シーズンにおけるブランドアンバサダーに就任したことを発表した。野中は、ブランドロゴが入った淡いラベンダーカラーのTシャツに黒のパンツ、白いヘアバンドを合わせたスポーティーな装いで登場。カメラに向かって弾けるような笑顔を見せた。身長177センチのス