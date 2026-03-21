クリスタルMFパレスの鎌田大地がECLで躍動クリスタル・パレス（イングランド）は現地時間3月19日にUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）ラウンド16セカンドレグでAEKラルカナと対戦。延長戦の末に2-1で勝利し、初の8強入りを決めた。日本代表MF鎌田大地が決勝点をアシストし、重要な勝利をチームにもたらした。ホームでの第1戦をスコアレスドローで終えていたクリスタル・パレスは前半13分にFWイスマイラ・サールのゴー