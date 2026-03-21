ロックバンド「銀杏（ぎんなん）ＢＯＹＺ」の峯田和伸（４８）がミュージシャンと俳優の二刀流で活躍している。１０歳でザ・ブルーハーツに魅了されて以来、ありのままの姿で音楽を表現するパンクロックに熱中。ドラマや映画では人情味のある役柄を得意とする。若葉竜也（３６）とダブル主演した映画「ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。」（田口トモロヲ監督、２７日公開）ではカメラマン役を演じた。（有野博幸）