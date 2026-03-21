中東やウクライナ情勢のみならず、アジアでも安全保障環境に緊張が走るなか、日本では防衛装備品輸出のルール見直しが議論されている。日本は現在「防衛装備移転三原則」に基づいているが、高市早苗総理は「時代が変わった」と発言した。【映像】日本製の防衛装備品日本は国際社会において、どのような役割を求められているのか。『ABEMA Prime』では専門家が、日本が置かれている立場などを解説した。■海外への武器輸出が日