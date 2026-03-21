「大和証券Mリーグ2025-26」3月20日の第1試合で、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が、一見地味なリーチのみの手牌を、驚愕の裏ドラ3枚で跳満へと仕立て上げる“劇的オペ”を成功させた。【映像】リーチのみを“大手術”一気に跳満まで昇格場面は東2局3本場。1万7700点持ちの3着目に位置していた渡辺だが、トップ目のTEAM雷電・本田朋広（連盟）は4万6900点と独走。まずは2着目のBEAST X・鈴木大介（連盟）を捉えるべく、加