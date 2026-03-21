サッカーのJリーグ6クラブが協力した清掃活動が20日、神奈川県藤沢市の片瀬東浜海岸で行われた。NPO法人「海さくら」が日本財団と連携し、海の環境問題に取り組むプロジェクト「LEADSTOTHEOCEAN（LTO）」の一環で県内の川崎フロンターレ、横浜F・マリノス、湘南ベルマーレ、横浜FC、SC相模原に加え、相模川の上流に位置する山梨県からヴァンフォーレ甲府のマスコットが参加。LTOのプレイングアンバサダーを務める元日本代